Con el objetivo de sentar las bases para la construcción de un marco jurídico moderno en materia tecnológica, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso del Estado de Chihuahua llevó a cabo la instalación de la Mesa Técnica en Materia de Inteligencia Artificial.

El acto fue encabezado por la diputada del Partido Acción Nacional, Carla Rivas, presidenta de dicha Comisión, quien destacó la relevancia de este espacio como un punto de partida para posicionar a Chihuahua a la vanguardia en innovación y regulación tecnológica.

Durante su intervención, la legisladora subrayó que la inteligencia artificial ha dejado de ser una visión del futuro para convertirse en una realidad presente que está innovando sectores clave como la industria, la educación, la salud, la seguridad y la economía.

“Hoy iniciamos formalmente los trabajos para la construcción de una Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial para el Estado de Chihuahua, una oportunidad histórica para consolidar un marco legal que impulse la innovación, genere certeza para la inversión y proteja los derechos de las personas”, expresó.

En la instalación de esta Mesa Técnica participaron representantes del sector empresarial, académico, tecnológico y social, así como diputadas y diputados de las distintas fuerzas políticas, además de autoridades municipales y estatales, quienes aportarán una visión integral para el análisis y construcción de propuestas.

Como parte de los trabajos, se abordarán dos temas fundamentales: el fortalecimiento del marco jurídico en materia educativa y de protección de niñas, niños y adolescentes ante el uso de la inteligencia artificial, así como la creación de una Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial para el Estado de Chihuahua.

Asimismo, señaló que, de concretarse este proyecto legislativo, Chihuahua podría convertirse en el primer estado del país en contar con una legislación especializada en inteligencia artificial, posicionándose como referente nacional e internacional en la materia.

La Mesa Técnica se plantea como un espacio abierto, plural y de construcción colectiva, donde converjan ideas, experiencias y perspectivas que permitan diseñar una legislación con visión de futuro, centrada en el desarrollo económico y la competitividad.

En la instalación estuvieron presentes los diputados Arturo Zubía, América Aguilar y Alma Portillo, así como el Ing. Walter Ignacio Zamarón, titular de la Coordinación de Política Digital; el Ing. Jaime Gallardo, coordinador de Proyectos del Municipio de Chihuahua; Lic. Gustavo Zabre Ochoa, director de Educación Media Superior del Estado de Chihuahua; el Ing. Sergio Mancinas y Joe López del Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico; el Lic. David Rodríguez, consejero de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, así como autoridades y docentes de la Universidad Autónoma de Chihuahua y del Instituto Tecnológico de Chihuahua.