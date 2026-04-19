La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) informó que autoridades del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), a través del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS), reconocieron el trabajo del Gobierno de Chihuahua para combatir el gusano barrenador de ganado (GBG).

Así lo expresaron integrantes de la comitiva norteamericana, tras concluir la visita de seguimiento realizada del 13 al 17 de abril en la entidad, para evaluar los protocolos de inspección, control y vigilancia sanitaria implementados en la materia.

La agenda incluyó recorridos de supervisión, revisión de documentación técnica, atención a observaciones en campo y reuniones de coordinación interinstitucional; también se dio seguimiento a las estrategias de prevención, control y respuesta inmediata contra el GBG.

La delegación estadounidense fue encabezada por Laura Evans, jefa de veterinarios de USDA-APHIS, quien reconoció la disposición, el compromiso y el trabajo que el Gobierno del Estado ha demostrado en materia sanitaria.

Destacó además la coordinación efectiva entre instituciones, así como la comunicación clara y eficiente entre todos los niveles operativos, lo que permitió atender de manera inmediata cada solicitud de información, documentación y aclaraciones técnicas.

El titular de la SDR, Mauro Parada Muñoz, dijo que la visita confirmó la relevancia del recurso humano especializado que diariamente trabaja para preservar el estatus sanitario, y señaló que Chihuahua y el sur de Estados Unidos atienden retos productivos y sanitarios de manera conjunta.

Subrayó que durante los últimos dos años se fortalecieron las herramientas, protocolos y buenas prácticas, lo que puede servir incluso como modelo para otras regiones fronterizas, con el respaldo y seguimiento de la gobernadora Maru Campos.

Álvaro Bustillos, presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, puntualizó que cada recomendación emitida por las autoridades sanitarias es atendida con responsabilidad y visión de mejora continua, pues contribuyen a fortalecer los protocolos estatales.

En su intervención, Gabriel Ayala Borunda, director general de Salud Animal de Senasica, enfatizó la importancia del esfuerzo conjunto entre los distintos órdenes de gobierno y organismos especializados, para establecer estrategias eficaces de vigilancia, prevención y control del GBG.

Dentro de un plazo máximo de 20 días, las autoridades norteamericanas enviarán el informe de conclusiones generales derivado de esta visita de seguimiento, en el que se integrarán los hallazgos y valoraciones realizadas durante los recorridos y reuniones técnicas.

En su caso, dicho reporte incluirá observaciones más precisas y recomendaciones específicas para su aplicación, con el propósito de continuar con el fortalecimiento de los protocolos sanitarios y las acciones de prevención, control y vigilancia implementadas en la entidad.