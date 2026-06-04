Regidores de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico se reunieron con la directora general de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño, quien informó sobre el proyecto para realizar en Ciudad Juárez un festival de La Guelaguetza durante el mes de octubre.

Durante el encuentro con el regidor y coordinador de la comisión, Alejandro Daniel Acosta Aviña y el regidor Alejandro Alberto Jiménez Vargas, la funcionaria explicó que recientemente se recibió una solicitud por parte de la organización logística de La Guelaguetza, dirigida al Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar y a la propia dependencia, para presentar ese espectáculo cultural en esta frontera.

La propuesta contempla que las actividades se desarrollen en el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos y en la explanada de la Gran Plaza Juan Gabriel, espacios que permitirían albergar las distintas expresiones artísticas y culturales que caracterizan esta festividad originaria de Oaxaca.

Maldonado Garduño comentó que los organizadores han mostrado interés en Ciudad Juárez debido a su ubicación estratégica como frontera y al potencial que representa para atraer visitantes tanto de otras entidades del país como del sur de Estados Unidos.

“La persona que lo organiza ha estado aquí en la ciudad y ha visto las bondades que tiene Juárez como frontera y todos los visitantes que podemos tener a través de estos eventos, así como la atracción de visitantes del sur de Estados Unidos y por eso pensaron en nosotros”, expresó.

Indicó que se buscará incorporar a los grupos originarios asentados en la ciudad para fortalecer el sentido cultural y de arraigo de la celebración, generando además un espacio de reconocimiento a la diversidad cultural que existe en el municipio.

Se prevé que La Guelaguetza se desarrolle durante varios días, ofreciendo al público una muestra de las tradiciones, danzas, artesanías, gastronomía y expresiones culturales más representativas del estado de Oaxaca.

La funcionaria destacó que este evento podría convertirse en un importante detonante turístico y económico, al atraer visitantes de distintas regiones de Chihuahua, así como de Texas y Nuevo México, generando una derrama económica en beneficio de diversos sectores de la ciudad.

Explicó que los organizadores no solicitan recursos económicos para la presentación, sino únicamente el apoyo con los espacios necesarios y la gestión de los trámites correspondientes para llevar a cabo las actividades programadas.

Durante la reunión de la Comisión también se revisaron los resultados de las visitas a eventos especializados en promoción y atracción de encuentros para la ciudad, entre ellos el Tianguis Turístico, ARLAG y Blitz, celebrados en los estados de Guerrero, Jalisco y Nuevo León.

Gracias a las gestiones efectuadas en estos foros, se estima la posibilidad de atraer a Ciudad Juárez hasta 20 eventos, entre conferencias, congresos y foros, con potencial para generar un impacto económico significativo.

Se planteó la necesidad de analizar esquemas presupuestales que permitan fortalecer la realización de eventos deportivos, turísticos, recreativos y de turismo médico, con el objetivo de seguir posicionando a Ciudad Juárez como un destino competitivo para visitantes e inversionistas, dijo Maldonado Garduño.