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Realizarán la próxima semana graduación del programa “Valórate”

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La Dirección de Prevención Social de la SSPM, a través de su taller permanente “Valórate”, continúa transformando los fines de semana en espacios de desarrollo integral para estudiantes y padres de familia, por lo que la próxima semana se llevará a cabo la graduación de los participantes que han concluido satisfactoriamente este programa.

Durante el penúltimo fin de semana de actividades en la Escuela Estatal 3012, ubicada en la colonia Salvarcar, alumnos y padres de familia, fueron atendidos por trabajadores sociales y psicólogos adscritos a la dependencia, quienes abordaron temas fundamentales para la convivencia y el bienestar personal, enfocándose en resiliencia y autocuidado.

De manera simultánea, en el CBTIS 128, la respuesta de los asistentes cada vez es mejor aún y cuando las actividades están por concluir, resaltando que en este plantel, la mesa de trabajo psicosocial también se centró en los importantes temas de resiliencia y autocuidado, herramientas clave para fortalecer la salud mental y la prevención de riesgos.

En ambos planteles, los elementos de la Policía Municipal motivaron a los adolescentes con un buen calentamiento antes de iniciar una ronda de ejercicios físicos para optimizar su cuerpo y su mente, además de que su presencia garantiza un entorno seguro. Cabe destacar que las personas beneficiadas por estas acciones suman más de 100, reflejando el impacto positivo del taller en la comunidad.

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