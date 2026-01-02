Inicio » Arresta SSPE a 2 sujetos y vehículo presuntamente implicados en delito de secuestro en Ciudad Juárez
Ciudad JuárezPortada

Arresta SSPE a 2 sujetos y vehículo presuntamente implicados en delito de secuestro en Ciudad Juárez

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en colaboración con Ejército Mexicano y Guardia Nacional, llevó a cabo el arresto de dos hombres en Ciudad Juárez, identificados como Marco Antonio I. R. y Carlos Ignacio E. L., quienes se encontraban en posesión de un vehículo Honda Civic, modelo 2010, presuntamente vinculado a un delito de secuestro y robo vehicular ocurrido el pasado 29 de diciembre.

El aseguramiento fue resultado de un seguimiento virtual preciso realizado por el equipo de Análisis Táctico, quienes, mediante la videovigilancia de la Plataforma Centinela, lograron identificar el vehículo en circulación y darle trazabilidad permanente, mientras se informaba en tiempo real a los elementos de Despliegue Policial más cercanos para atender la situación.

Gracias a esta coordinación operativa entre analistas y policías de campo, los agentes lograron darle alcance al automóvil en la colonia Partido Romero. Durante la intervención, los ocupantes del vehículo reaccionaron de manera agresiva, realizando agresiones físicas y verbales en contra de los elementos, motivo por el cual fueron asegurados de inmediato.

Tanto los sujetos detenidos como el vehículo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, a fin de continuar con la investigación correspondiente, ya que el automotor guarda presunta relación con un delito previo de secuestro y robo vehícular.

banner

Estas acciones reflejan el combate frontal a la criminalidad, así como la efectividad de la Plataforma Centinela y la coordinación operativa de la SSPE, como parte de la estrategia de Seguridad Pública encabezada por el secretario Gilberto Loya Chávez, en conjunto con la gobernadora del Estado, Maru Campos, con el objetivo de garantizar la tranquilidad y la seguridad de las y los chihuahuenses, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.

You Might Also Like

You may also like

Recibe alcalde al primer ciudadano del 2026

MediChihuahua recibe a los primeros bebés de 2026 en el estado

Realiza SSPE homenaje póstumo a policías caídos en el Cereso No.3

Desde hoy, OTV operará de manera directa la troncal BRT-2 del JuárezBus

La Dirección de Limpia prepara el Centro Histórico este 1 de enero

Visitan alcalde a familias de las colonias Obrera y Barrio Alto

Juárez noticias All Right Reserved.