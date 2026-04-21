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Atienden 48 servicios de emergencia; incendio consume taller electromecánico en la colonia Satélite

by Salvador Miranda
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La Dirección General de Protección Civil informó que durante el periodo comprendido de ayer lunes 20 a este martes 21 de abril se atendieron un total de 48 servicios de emergencia en distintos puntos de Ciudad Juárez, de los cuales 34 fueron realizados por el Departamento de Bomberos y 14 por Rescate Municipal.

Dentro de los hechos sobresalientes se reportó un incendio en un taller electromecánico ubicado en el cruce de las calles Neptuno y Venus, en la colonia Satélite. De acuerdo con el informe, el siniestro se registró en un cuarto de aproximadamente 4 por 4 metros, construido de block, con techo de concreto y madera, el cual era utilizado como área de trabajo eléctrico.

El fuego provocó daños totales en el inmueble; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas. Elementos del Departamento de Bomberos lograron controlar y extinguir el incendio, evitando su propagación a estructuras aledañas.

Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones en el manejo de instalaciones eléctricas y reportar de inmediato cualquier situación de riesgo al número telefónico de emergencias 911.

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