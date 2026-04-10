La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el incendio que se registró en la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, “está controlado”.

“El director de Pemex y el gerente de la Refinería Olmeca me informan que el incendio se encuentra localizado exclusivamente en un área de almacenamiento de coque y está controlado”, informó en sus redes sociales.

La mandataria federal agregó que “hasta el momento no se reportan personas lesionadas”.

En la atención al incendio “participan 150 elementos de Pemex, con el apoyo de personal de Marina, Defensa y del gobierno estatal. Pemex continuará informando a través de sus canales oficiales”.

Hace unas semanas se registró otro incendio que las autoridades aseguraron se dio en las inmediaciones también de esta refinería y no dentro de las instalaciones. En ese hecho perdieron la vida cinco personas.

Proceso