Refuerzan obras pluviales con 56 nuevos pozos de absorción para prevenir inundaciones

Con el objetivo de prevenir inundaciones y reducir los encharcamientos en distintos sectores de la ciudad, el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez inició la construcción de pozos de absorción en 33 puntos estratégicos de la mancha urbana, como parte de un proyecto que contempla la edificación de 56 estructuras en total.

El director general de Obras Públicas, Daniel González García, informó que algunas vialidades contarán con uno, dos o hasta tres pozos de absorción, dependiendo de la magnitud del problema detectado en cada zona. Las obras forman parte de una estrategia preventiva ante la temporada de lluvias.

El funcionario detalló que los trabajos representan una inversión de 25 millones de pesos del presupuesto municipal 2025, recursos que se complementan con financiamiento federal destinado exclusivamente a la construcción de esta infraestructura pluvial. El anuncio se realizó durante la conferencia semanal encabezada por el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

Actualmente, las labores de excavación y obra civil se desarrollan en puntos como la calle Constitución y 18 de Marzo; Cuauhtémoc y Santa Bárbara; Justina Aldama e Isela Fernández Caballero; Simona Barba y Valentín Fuentes; así como en la avenida Valle de Juárez, entre Valle de las Peñas y Rivera del Río Bravo.

González García informó además que el presupuesto 2026 incluirá 20 millones de pesos para la rehabilitación y limpieza de pozos de absorción y vasos de captación construidos durante la actual administración. A esto se suman 50 millones de pesos destinados a macro obras pluviales en la calle Tapioca y en el cruce del bulevar Teófilo Borunda con Paseo de la Victoria.

El director destacó que en la presente administración se han intervenido 93 vialidades con la instalación de pozos de absorción, acumulando 165 estructuras colocadas estratégicamente para disminuir el riesgo de acumulaciones de agua.

En cuanto a los proyectos de mayor escala, señaló que ya se trabaja en el proyecto ejecutivo de la obra en la calle Tapioca, que incluirá el desazolve del dique Gardeno para mejorar su funcionamiento y reducir el flujo de agua en la zona, como parte de las acciones integrales para fortalecer la infraestructura pluvial de la ciudad.