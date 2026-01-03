Inicio » Realizan levantamiento de restos del Tren Interoceánico en Oaxaca; envían restos a Veracruz
Realizan levantamiento de restos del Tren Interoceánico en Oaxaca; envían restos a Veracruz

Trabajadores del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) continúan retirando en pedazos el vagón que descarriló y cayó al barranco el pasado domingo 28 de diciembre en las inmediaciones del poblado Nizanda, que pertenece a Asunción Ixtaltepec.

Con cortadoras especiales, los obreros comenzaron ayer su labor, cortando tramos del vagón para extraerlo del barranco y montar las piezas de acero sobre la plataforma de un tren de apoyo que se llevó las partes a Coatzacoalcos, Veracruz.

Las labores de rescate continúan en el sitio del descarrilamiento, donde el FIT envió grúas a bordo de plataformas habilitadas para correr sobre las vías del tren, una vez que los peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) concluyeron sus labores.

Mientras tanto, los operadores de la conducción del tren descarrilado, el conductor Felipe de Jesús, el maquinista Emilio y el garrotero Jesús, acudieron ayer ante la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).

Inicialmente, los tres ferrocarrileros declararon ante la agencia de la (FGR) de Matías Romero, como parte de las investigaciones en torno al descarrilamiento del tren interoceánico que dejó 14 muertos y más de 90 heridos.

ElUniversal

