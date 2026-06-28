Con el objetivo de conservar en óptimas condiciones las áreas verdes y espacios de convivencia, personal de la Dirección de Parques y Jardines llevó a cabo trabajos de mantenimiento general en el fraccionamiento Rincones de Santa Rita.



Las cuadrillas realizaron labores de limpieza, corte de pasto, poda formativa de árboles y arbustos, así como el retiro de residuos vegetales generados durante las acciones de mantenimiento, mejorando la imagen urbana y las condiciones de los espacios públicos del sector, dio a conocer Daniel Zamarrón Saldaña, titular de la dependencia.



Mencionó que trabajos forman parte del programa permanente que desarrolla la dependencia para atender las áreas verdes de los distintos puntos de la ciudad, brindando espacios más seguros, limpios y agradables para las familias juarenses.



El director de Parques y Jardines señaló que el personal seguirá recorriendo las diferentes colonias para dar mantenimiento a parques, camellones y jardines, e invitó a la ciudadanía a colaborar en el cuidado de estos espacios, evitando tirar basura y reportando cualquier situación que requiera atención.