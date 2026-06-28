En el marco del Mes del Orgullo LGBTIQ+, el senador Emmanuel Reyes Carmona participó en el encuentro “El Orgullo que nos Une. Todas las Personas, Todos los Derechos”, organizado por la senadora Alejandra Arias Trevilla, donde hizo un llamado a seguir construyendo un México en el que todas las personas vivan con libertad, dignidad y sin discriminación.

Comentó que el Senado ha impulsado reformas importantes para ampliar los derechos de la comunidad LGBTIQ+, como la prohibición de las llamadas terapias de conversión y la armonización de 28 leyes federales para fortalecer la protección contra la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género.

Precisamente durante el análisis de esta última reforma en comisiones, el legislador defendió la necesidad de consolidar un marco jurídico que garantice la igualdad de derechos en ámbitos como la salud, la educación, el empleo, la vivienda, la justicia y los espacios públicos, al recordar que millones de personas en México aún enfrentan actos de discriminación por el simple hecho de ser quienes son.

Destacó que su respaldo a la agenda de igualdad y diversidad también se ha reflejado desde su etapa como diputado federal, cuando impulsó acciones en materia de lenguaje incluyente en la Ley General de Salud, promovió conversatorios sobre bioética y justicia sexual, y participó en actividades de sensibilización sobre salud sexual y prevención del VIH, con el objetivo de fortalecer políticas públicas basadas en la inclusión, el respeto y la no discriminación.

Durante su intervención, reconoció que los avances legislativos en favor de la comunidad son resultado de décadas de lucha de activistas y organizaciones que han impulsado una agenda de igualdad y derechos humanos.

“El orgullo no es únicamente una celebración; también es la memoria de quienes enfrentaron la discriminación y el compromiso de seguir construyendo un país más igualitario”, expresó.

Emmanuel Reyes señaló que la diversidad fortalece a la sociedad y que corresponde al Poder Legislativo garantizar que ninguna persona vea limitados sus derechos por su identidad o por amar a quien ama.

“En México no hay ciudadanos de primera ni de segunda. Hay un solo principio que debe guiarnos: todas las personas, todos los derechos”, concluyó.