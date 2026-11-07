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Pagará con 58 años de cárcel haber cometido violación y violencia familiar

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La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, en la Zona Norte, demostró en un Juicio Oral que el acusado Josué Nahum A. R., cometió los delitos de violencia familiar y violación agravada, en Ciudad Juárez, delitos por el que fue sentenciado a 58 años y dos meses de prisión.

Este resultado judicial se obtuvo gracias al material probatorio presentado por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de Mujeres por Razones de Género, que establece que, el 10 de julio del año 2024, al interior de un domicilio de la colonia Fronteriza, el ahora sentenciado, golpeó e insultó a su pareja sentimental, quien se encontraba en estado de gestación.

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, en la Zona Norte, demostró en un Juicio Oral que el acusado Josué Nahum A. R., cometió los delitos de violencia familiar y violación agravada, en Ciudad Juárez, delitos por el que fue sentenciado a 58 años y dos meses de prisión.

Este resultado judicial se obtuvo gracias al material probatorio presentado por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de Mujeres por Razones de Género, que establece que, el 10 de julio del año 2024, al interior de un domicilio de la colonia Fronteriza, el ahora sentenciado, golpeó e insultó a su pareja sentimental, quien se encontraba en estado de gestación.

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