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Escucha Marco Bonilla propuestas sobre Chihuahua de líderes de distintos sectores

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Marco Bonilla, coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, sostuvo un encuentro con mujeres y hombres que encabezan distintos sectores y que, de acuerdo con lo expresado por el propio coordinador, comparten el compromiso con Chihuahua y su desarrollo.

Durante la reunión se abordaron diferentes perspectivas sobre las necesidades del estado y los retos que enfrenta la entidad.

A través de sus redes sociales, Bonilla señaló que tuvo la oportunidad de escuchar los planteamientos, consejos y puntos de vista de los asistentes, los cuales consideró fundamentales para continuar construyendo propuestas en beneficio de Chihuahua.

Asimismo, destacó la importancia de mantener el diálogo con personas involucradas en diversos ámbitos de la sociedad.

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El encuentro se da mientras Bonilla continúa con su proceso de recuperación por una parálisis facial parcial, ocasionada por una infección en el oído. De acuerdo con información difundida sobre su estado de salud, recibió atención médica y tratamiento, además de recomendaciones de reposo.

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