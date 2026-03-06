jueves, marzo 5, 2026
Realizará la UACJ Jornadas de Bienestar el 10 y 11 de marzo

by EditorJRZ
by EditorJRZ

Con el propósito de acercar a la comunidad universitaria a temas de salud mental, la promoción de cultura de paz y los servicios universitarios, se invita a participar en las Jornadas de Bienestar el próximo 10 y 11 de marzo.

Las actividades estarán acompañadas de conferencias, talleres y una Feria de Servicios Universitarios con el objetivo de responder las dudas e inquietudes de los estudiantes, para que puedan desarrollar una trayectoria universitaria satisfactoria.

La inauguración se realizará el 10 de marzo a las 9:30 horas en el teatro Gracia Pasquel del Centro Cultural Universitario.
“En la dirección General de bienestar Universitario estamos muy contentos porque vamos a arrancar una nueva estrategia que vamos a implementar en los campus y en los institutos en temas de salud mental, cultura de paz, así como la promoción de los servicios universitarios dando a conocer la estructura y sus funciones”, explicó el doctor Pedro Enrique Yañez, director general de Bienestar Universitario.

Las actividades arrancarán en el Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB), y posteriormente se llevarán a cabo en el resto de los institutos y campus de la universidad. Esta estrategia, especialmente en la promoción de servicios, tiene el objetivo brindar a los alumnos información para que puedan orientarse en temas como deporte, becas, tutorías, investigación, administrativos y trámites que la comunidad universitaria necesita conocer para llevar a cabo su trayectoria universitaria de una manera satisfactoria, agregó el doctor Yañez.

