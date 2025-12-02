La Coordinación de Seguridad Vial y el Fideicomiso de Puentes Fronterizos estarán llevando a cabo un reordenamiento de la línea para el cruce internacional de Zaragoza sobre la avenida Waterfill, colocando la señalización correspondiente y realizando el cambio en el flujo vehicular de la avenida Ramón Rayón.

Esta obra, tiene la finalidad de brindar mayor fluidez al cruce hacia los Estados Unidos y a su vez evitar percances viales derivados de maniobras incorrectas. Para ello, se realizará la construcción de un camellón que fungirá como barrera física para separar el carril de retorno de la línea del puente de los carriles de ida hacia El Paso, Texas, además de la adecuación en el trayecto de la avenida Ramón Rayón, que ahora se conducirá de sur a norte solo hasta la calle Clara Fuentes, ya que hasta la altura de la gasolinera, será únicamente para tráfico local.

Las labores darán inicio este próximo miércoles, por lo que policías viales estarán desplegados en la zona para orientar a los guiadores. Para las y los usuarios del puente internacional se les sugiere: respetar la nueva señalización que sea instalada, siempre atender las indicaciones del personal de Seguridad Vial, conducir a velocidad moderada, anticipar tiempos de traslado, evitar meterse de manera no debida a los carriles de cruce, utilizar rutas alternas, así como mantener una distancia prudente entre vehículos.