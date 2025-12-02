Un grupo de 31 oficiales de distintas corporaciones de Jalisco inició una capacitación especializada impartida por el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Este programa, conocido como “Phantom Menace”, busca dotar a personal policial y militar de herramientas avanzadas para identificar, enfrentar y neutralizar amenazas de seguridad.

De la misma manera, las autoridades estatales destacaron que esta jornada formativa refuerza la cooperación histórica entre México y Estados Unidos, especialmente en un contexto en el que Jalisco se prepara para ser uno de los escenarios del Mundial 2026, un evento que exige estándares más altos en materia de seguridad.

Durante dos semanas, elementos de la Policía Estatal Preventiva, de las Comisarías de Guadalajara y Zapopan, así como integrantes de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), recibirán conocimientos de especialistas estadounidenses. Cabe señalar que esta preparación no solo será técnica, sino también estratégica, pues permitirá que las instituciones locales actúen con mayor precisión ante amenazas emergentes vinculadas al uso de nuevas tecnologías.

El secretario de Seguridad del Gobierno de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, subrayó que esta colaboración fortalece los lazos bilaterales y prepara a la entidad para recibir a miles de visitantes durante el Mundial 2026.

“Nuestros países abrirán un nuevo episodio en esta alianza bilateral, millones de personas de decenas de naciones se congregarán y, mientras rueda el balón, serán testigos no solo de nuestro patrimonio cultural y natural, sino de lo que somos capaces de crear unidos”, expresó.

Por su parte, Amy Scanlon, cónsul General de Estados Unidos en Guadalajara, recordó que este entrenamiento fortalecerá las capacidades de investigación apoyadas en inteligencia y análisis especializado. Subrayó que el uso de tecnología exige esfuerzos conjuntos para combatir actividades criminales cada vez más sofisticadas.

“México será sede de partidos y ante los retos de seguridad que compartimos, este entrenamiento representa un paso importante en nuestra cooperación. Juntos estamos construyendo un futuro más seguro y garantizando que eventos de gran impacto puedan celebrarse en paz y seguridad”, comentó.

La coordinación entre corporaciones municipales, estatales, federales y estadounidenses, busca consolidar una red de actuación más ágil, informada y preparada para escenarios de riesgo.

