La Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua (FZyE-UACH) invita a la comunidad universitaria y al público en general a participar en el encuentro internacional “Drones Pro México Day 2026”, organizado por SPH Engineering, que se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de enero.

Este encuentro gratuito internacional tendrá como sede a la FZyE-UACH y ofrecerá a los asistentes la oportunidad de interactuar directamente con expertos internacionales, quienes compartirán herramientas y soluciones tecnológicas orientadas a transformar diversos sectores, impulsando procesos más eficientes, seguros y precisos.

Durante su estancia podrán observar soluciones tecnológicas de vanguardia, entre las que destacan: Magnetómetro Atómico de Campo Total MagNIMBUS. Muestreador de Agua. Sistema GPR. Sistema GPR Zond Aero 500.5

El cupo es limitado, por lo que se invita a las personas interesadas a asegurar su lugar con anticipación. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 614-742-0008, visitar el sitio www.dronespro.com.mx o consultar la página oficial uach.mx/fzye.