En otro caso de secuestro con penalidad agravada imputado a José Armando M. Q., alias “El Negro”, la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, logró que se dictará auto de vinculación a proceso en su contra.

La causa penal 701/2024, en la que esta representación social acreditó con datos de prueba fehacientes la probable responsabilidad de José Armando M. Q., es por hecho delictivos cometidos a una víctima de identidad reservada, el 12 de octubre de 2023, en el municipio de Guerrero.

De acuerdo a la narrativa de la investigación ministerial, ese día aproximadamente a las 18:30 horas, el imputado junto con diversos sujetos, acudió al domicilio de la víctima, ubicado en la colonia San Rafael, en donde se apoderaron de su teléfono celular, para posteriormente retirarse del lugar.

Minutos después, privaron de la libertad a la víctima M, empleando violencia, la esposaron y subieron contra su voluntad a un vehículo que conducía el imputado, le cubrieron los ojos, manteniéndola cautiva con la finalidad de obtener un beneficio económico.

Durante el tiempo en que la víctima permaneció privada de su libertad, el imputado y sus acompañantes ejercieron violencia física, al golpearla en la cabeza, darle tablazos en los glúteos y descargas con una chicharra eléctrica, con el propósito de doblegar su voluntad.

Finalmente, horas después, trasladaron nuevamente a la víctima a su domicilio, donde se apoderaron de la cantidad de 50 mil pesos en efectivo y la liberaron en ese mismo lugar.

Hechos por los que el 07 de enero de 2026 se cumplimentó una orden de aprehensión girada en contra de José Armando M. Q., y el 12 de enero de 2026, el Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió su situación jurídica, asimismo, fijó un plazo de tres meses de investigación complementaria.

Cabe hacer mención que José Armando M. Q., alias “El Negro”, el 13 de enero del año en curso fue vinculado a proceso por el delito de secuestro agravado, cometido a diversa víctima, también en el municipio de Guerrero.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de combatir los delitos de alto impacto y de trabajar de manera permanente para garantizar la seguridad de la ciudadanía.