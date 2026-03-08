Con la intención de acompañar y brindar espacios sonoros para mujeres fronterizas, se llevó a cabo el “Taller de Carteles Rumbo al 8M” desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), este 07 de marzo a partir de las 15:00 horas en el Centro Cultural de las Fronteras (CCF), donde se dio espacio a mujeres, disidencias, madres e hijos, quienes desarrollaron piezas gráficas con sentido y conciencia.

Son la Subdirección de Vinculación Cultural y la Jefatura de Industrias Creativas de la Universidad, en unión con el Club de la Intensidad, quienes brindaron cita para la inclusión y manifestación de apoyo reflejada en el arte de cada una de las participantes.

Eliana Bernal es parte del colectivo de escritoras del Club de la Intensidad; durante este evento orientó y dio asesoramiento a mujeres, aseguró que no solo se trata de realizar pancartas, dibujar y escribir consignas, el mensaje es mucho más valioso y profundo.

“Se busca que las vivencias que hemos atravesado como mujeres queden plasmadas en un cartel. La verdad es que, si tú ves algunos carteles, se ven muy bonitos, pero el objetivo no es que se vean bonitos, es que todo lo que se dice en un cartel primero fue una vivencia, primero fue una realidad para la mujer”.

Bernal destacó que la conmemoración del 8M no habla de la mujer como una sola experiencia, sino de las múltiples realidades atravesadas por clase, raza, orientación sexual, identidad de género, territorio y edad. El 8M no es una celebración: es un recordatorio de que la igualdad todavía no es una realidad para todas.

También agradeció el apoyo de la UACJ, que al abrir los espacios enseña a la comunidad y apoya a los colectivos. En el taller se brindaron datos sobre el objetivo del 8M y se guio en las posibilidades de iconografía a utilizar en los carteles, como el color morado, el pañuelo verde, el fuego y el símbolo de Venus.

“Quiero invitar a la comunidad estudiantil, a la comunidad administrativa y a los maestros a reflexionar sobre la importancia de la fecha. No es nada más en esta fecha del año, es cuando más se escucha, pero es algo que está presente todo el año; entonces, queremos luchar por un espacio seguro para las alumnas y las docentes”.

El evento fue totalmente gratuito; los materiales para la elaboración de las consignas se compartieron a las asistentes, brindando cartulinas, hojas, acuarelas, pinturas, crayones y marcadores para poder expresarse con libertad y en un entorno seguro.

Algunas de las participantes compartieron para esta redacción sus experiencias dentro de este evento:

“Es el segundo año que vengo a este evento para hacer mi cartel, yo empecé con las marchas en el 2012, recuerdo que en la primera marcha éramos alrededor de 5 o 10 mujeres. Cada año nos vamos sumando más mujeres y yo estoy muy orgullosa de todas; este tipo de eventos me gusta porque podemos conocer a muchas más personas e historias y unirnos”, Vivian.

“Creo que es muy importante estar aquí, por ejemplo, en mi primera marcha yo recuerdo que no sabía con quién ir, no tenía un grupo, el primer cartel que hice fue muy sencillo, muy chiquito, entonces el poder ver que se abren estos espacios para empezar a hacer comunidad incluso antes de la marcha y para poder generar ideas es algo muy padre, te hace abrirte a una red”, Jessica Ruiz.