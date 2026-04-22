Con el objetivo de garantizar un proceso transparente, técnico e imparcial, se llevó a cabo el nombramiento del Jurado Calificador del Premio a la Responsabilidad Medioambiental 2026, el cual estará encargado de evaluar los proyectos y trayectorias participantes en esta importante convocatoria.

“En la presente edición hubo una participación récord, pues se registraron 57 proyectos, con la participación de 146 personas provenientes de distintos municipios del estado, lo que refleja el creciente interés y compromiso de la sociedad chihuahuense con la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable”, mencionó el Diputado Octavio Borunda, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado.

Para la evaluación de las propuestas, se integró un Jurado ampliamente calificado, conformado por especialistas con reconocida trayectoria académica y técnica, quienes cuentan con las capacidades necesarias para determinar con objetividad e imparcialidad a las y los ganadores en las cuatro categorías del premio:

Personas con trayectoria o acciones destacadas en el ámbito medioambiental. Organizaciones de la sociedad civil que se hayan distinguido en el cuidado y preservación del medio ambiente en la entidad. Empresas con políticas, procesos o acciones destacadas para disminuir su impacto ambiental, así como por generar prácticas laborales sustentables. Proyectos de investigación en materia ambiental, técnicamente viables, en fase de ejecución de prototipo, con impacto y trascendencia en la sustentabilidad de la comunidad.

El Jurado Calificador quedó integrado por:

M.C. Emiliano Zapata Chávez, Director de la Facultad de Ciencias Químicas de la UACH. Dr. Ricardo Aarón González Aldana, Director de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la UACH. Mtra. Carmen Daniela González Barriga, Académica de la UACH. Dr. Alfredo Pinedo Álvarez, Director de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la UACH. Dra. Silvia Lorena Montes Fonseca, Académica del Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua.

Con este paso, se fortalece la credibilidad y el rigor del proceso de selección, asegurando que las propuestas ganadoras representen las mejores prácticas, ideas e iniciativas en favor del medio ambiente en el estado de Chihuahua.

El Premio a la Responsabilidad Medioambiental 2026 busca reconocer e incentivar el compromiso de la sociedad en la construcción de un futuro más sustentable para las próximas generaciones. Los ganadores de las categorías de Personas, Organizaciones de la Sociedad Civil y Proyectos recibirán un premio de 50 mil pesos.