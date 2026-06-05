Muere Abraham Pérez, actor que interpretó al “Licenciado Cortillo” en La Familia P. Luche

El mundo del entretenimiento mexicano se encuentra de luto tras darse a conocer el fallecimiento de Abraham Pérez, actor que alcanzó gran popularidad por interpretar al personaje del “Licenciado Cortillo” en la exitosa serie de comedia La Familia P. Luche. La noticia comenzó a difundirse durante las últimas horas a través de redes sociales, donde amigos, seguidores y personas cercanas expresaron sus condolencias.

La muerte del actor fue confirmada por el creador de contenido Omar Crew, quien compartió un mensaje de despedida en sus plataformas digitales. Posteriormente, señaló que mantenía una amistad de varios años con Abraham Pérez y con su familia, por lo que aseguró que la información era verídica.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento, por lo que familiares y representantes del actor no han emitido información adicional sobre las circunstancias de su muerte.

Abraham Pérez formó parte de una de las producciones de comedia más exitosas de la televisión mexicana. Su personaje, el “Licenciado Cortillo”, apareció en diversos episodios de La Familia P. Luche, serie creada y protagonizada por Eugenio Derbez junto a Consuelo Duval. Gracias a su estilo particular y sus constantes intervenciones en la trama, logró convertirse en uno de los personajes secundarios más recordados por los seguidores del programa.

Tras conocerse la noticia, usuarios de redes sociales compartieron mensajes para recordar al actor y destacar el cariño que generó entre el público. Algunos internautas afirmaron haberlo conocido personalmente y lamentaron la pérdida de quien consideran una figura entrañable dentro del universo de La Familia P. Luche.

Con su partida, la televisión mexicana pierde a uno de los rostros que formaron parte de una de las comedias más emblemáticas de las últimas décadas, dejando un personaje que continúa siendo recordado por varias generaciones de espectadores.