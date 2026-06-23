–Crucistas prenden veladoras contra el fantasma de 2020

–En el Word Trade Center piden piso parejo, pero habrá dedazo

Hoy por la tarde, allá en tierras chilangas y con el World Trade Center como escenario, Cruz Pérez Cuéllar presentará formalmente su solicitud para meterse a la pelea por la candidatura de Morena al Gobierno de Chihuahua.

En el primer círculo del equipo crucista juran y perjuran que el alcalde con licencia ya trae prácticamente en la bolsa la candidatura para abanderar a Morena en la elección de 2027, y que lo de hoy no pasa de ser un registro de mero trámite.

Claro, tampoco hay que olvidar que enfrente tendrá a la senadora Andrea Chávez, quien —según cuentan los que dicen saber— también anda más que confiada y se siente con la bendición suficiente para quedarse con la candidatura.

Ambos personajes harán hoy su registro por separado, como manda el guion de estos procesos internos, y desde ahora habrá que estar muy atentos a lo que ocurra en los filtros de Morena durante los próximos días.

En el equipo crucista ya andan desempolvando veladoras y viendo si alcanza para una vuelta con el brujo de Catemaco, no vaya a ser que vuelva a rondar el fantasma de 2020, cuando a Cruz Pérez Cuéllar se le cayó la candidatura de Morena al Gobierno de Chihuahua justo cuando parecía tenerla al alcance de la mano pero Juan Carlos Loera fue el bueno.

Ya veremos si Pérez Cuéllar pasa esa prueba de fuego que puso sobre la mesa Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, al advertir que quienes quieran ser candidatos del partido deberán presumir una trayectoria intachable y, sobre todo, no cargar con señalamientos de corrupción.

Y si al final Pérez Cuéllar no resulta ser el elegido, no sería raro verlo otra vez tocando la puerta de la impugnación, como ya lo hizo hace casi seis años. Al tiempo.

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Por cierto, ayer arrancó el registro de aspirantes de Morena y sus aliados rumbo a las gubernaturas de 2027, y como suele pasar en estos arranques, hubo de todo: porras, fotos, abrazos calculados, sonrisas para la cámara y, por supuesto, reclamos por el famoso “piso parejo”, para evitar la cargada a favor de algunos favorecidos.

La primera jornada dejó 20 registros presenciales de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche.

En el papel, todo muy ordenado: mesas de registro, cartas compromiso, filtros internos y discursos sobre legalidad.

Pero en la práctica, el proceso ya empezó a enseñar las costuras de siempre, grupos, padrinos, gobernadores que pesan demasiado y aspirantes que llegan con la sospecha de que la encuesta, antes de levantarse, ya trae aroma de dedazo.

En Aguascalientes se apuntaron perfiles conocidos como Nora Ruvalcaba, Salma Luévano y Ricardo Rodríguez, mientras que por el Verde apareció Genny López.

Pero donde la cosa se puso más sabrosa fue en Baja California. Ahí desfilaron Ismael Burgueño, Julieta Ramírez, Alfredo Álvarez Cárdenas, Evangelina Moreno, Alejandro Ruiz, Armando Ayala, Fernando Castro Trenti y varios más.

En Baja California Sur se registraron, Milena Quiroga, José Saúl González, Manuel Cota y Christian Agúndez se metieron al tablero, cada quien con su propio cálculo.

Campeche, por su parte, apareció con menos ruido, con el registro de Carlos Enrique Ucán y las menciones de Pablo Gutiérrez y Gerardo Sánchez.