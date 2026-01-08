Con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo del personal que realiza labores en campo, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) realizó la entrega simbólica de maquinaria, herramientas y equipo de protección.

Lo proporcionado incluye tractores agrícolas, barredoras, pintarrayas y estacas, además de chalecos reflejantes, impermeables, guantes de carnaza, de piel y de operador, así como mascarillas de respirador y desechables, insumos necesarios para las tareas diarias.

Durante el acto, Jorge Chanez, titular de la dependencia, destacó que contar con este equipamiento permite a la Secretaría reforzar trabajos como la señalización vial mediante pintarrayas y la limpieza de superficies con barredoras.

Beneficia además en el apoyo a labores de mantenimiento con tractores agrícolas y la delimitación segura de zonas de trabajo a través de estacas, acciones que impactan directamente en la seguridad y movilidad de la ciudadanía.

Con estas acciones, la SCOP refrenda su compromiso de respaldar a su personal y de trabajar con mejores herramientas para ofrecer infraestructura funcional, segura y de calidad para las y los chihuahuenses.