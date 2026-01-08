Durante el 2025, el Gobierno Municipal, encabezado por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, destacó por el impulso permanente a la educación a través de diversos programas y acciones que beneficiaron a miles de estudiantes de escuelas públicas de la localidad, informó el director de Educación, Guillermo Alvídrez Olivas.



Dentro del programa Cruzada por la Educación se otorgaron mochilas y loncheras a 178 mil estudiantes de 670 escuelas públicas, que incluyen planteles de preescolar, primaria, secundaria y Centros de Atención Múltiple, con el objetivo de apoyar la economía familiar y fortalecer la permanencia escolar.



A través del programa “Mi escuela, mi espacio seguro”, el Municipio mejoró la infraestructura educativa al dotar de material de construcción a 223 planteles, lo que benefició a 44,485 alumnos. De manera adicional, otras 214 escuelas recibieron pizarrones, mesabancos y paquetes de mesas para niños pequeños, con lo que se favoreció a 42,394 estudiantes.



Mediante el esquema de Becas de Equidad Social, se dio apoyo a 9 mil 880 niñas y niños de preescolar y primaria, mientras que con el programa “Sin tanto rollo” se impartieron pláticas preventivas en ocho centros educativos, a donde acudió personal de la Dirección de Educación y se benefició a 10 mil 989 estudiantes.



Como parte de las actividades formativas y recreativas, durante el año se realizaron cinco torneos de ajedrez en los que participaron 906 jugadores de distintas edades. Además, en el periodo vacacional de verano se llevaron a cabo campamentos en siete bibliotecas públicas municipales, mismos que fueron aprovechados por 205 infantes, quienes participaron en actividades lúdicas y de fomento a la lectura.



Alvídrez Olivas indicó que durante el año pasado el Biblioavión recibió la visita de 11 mil 308 personas, correspondientes a 46 escuelas de la localidad. Asimismo, a través del programa Escuela para Padres, la Dirección de Educación ofreció 49 talleres en 17 escuelas, beneficiando a las familias de 882 alumnos.



En materia de prevención, en la Feria Infantil de Seguridad para la Protección Civil se atendió a 3 mil 200 alumnos de seis planteles educativos. De igual forma, las 26 bibliotecas públicas municipales registraron durante el 2025 la asistencia de 47,940 usuarios.



Como parte de la formación cívica, el Gobierno Municipal organizó 19 actos cívicos, entre los que se incluyeron desfiles, izamientos de bandera, develaciones de placas, así como aniversarios luctuosos y natalicios de héroes nacionales. Además, se otorgaron 360 becas a agrupaciones musicales del Gobierno Municipal.



El director de Educación agregó que de acuerdo con información difundida por el Gobierno Municipal, se encuentran listas para su entrega 13 nuevas obras de infraestructura educativa, que incluyen domos, aulas y canchas rehabilitadas, acciones con las que se busca que la niñez juarense aprenda en espacios seguros, dignos y protegidos, resultado del trabajo diario realizado durante el 2025.