El Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv) entregó equipo apícola a jóvenes emprendedores del municipio de Cuauhtémoc, con el objetivo de fortalecer sus actividades productivas, como parte del programa Impulsando Juventudes.

Durante la jornada, se dio seguimiento a Apícola Ontiveros, integrado por los hermanos Edgar Joel, Jesús Uriel y José Omar Ontiveros González, quienes se dedican a la producción de miel, desde el cuidado de las abejas hasta la elaboración del producto final.

En noviembre de 2025, este proyecto recibió un estímulo económico de 15 mil pesos mediante dicho programa, dirigido a jóvenes de entre 12 y 29 años, que contempla apoyos económicos o en especie para el desarrollo de sus iniciativas.

En esta ocasión, se entregó equipo con un valor superior a los 5 mil pesos, que incluye traje completo de protección, guantes y ahumador, herramientas necesarias para el desarrollo seguro de sus actividades.

La directora general del ICHIJUV, Fernanda Jazmín Martínez Quintero, señaló que estas acciones contribuyen al desarrollo económico local y a la generación de oportunidades para juventudes.

Con estas acciones, el Instituto Chihuahuense de la Juventud fortalece el desarrollo productivo y el crecimiento de las y los jóvenes en el estado.