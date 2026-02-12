El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá a los mandatarios de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras en Miami el mes próximo, la primera cumbre regional desde que asumió el poder hace poco más de un año.

Un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato reveló este miércoles 11 de febrero a la AFP que la cita entre los presidentes sudamericanos y Trump se realizará el 7 de marzo.

Todos esos líderes son más o menos cercanos al mandatario republicano, que ha hecho de las relaciones con sus vecinos del Sur un eje inesperado de su política exterior.

América Latina y el Caribe es la zona a vigilar imperativamente ante un nuevo orden mundial en el que China es el rival a batir, en opinión de Trump.

El gobierno chino lleva lustros invirtiendo en la región, y Trump quiere revertir esa tendencia con una política que alterna el palo y la zanahoria: intervenciones en Venezuela, ataques en el Caribe, un bloqueo petrolero contra Cuba o amenazas a los grandes países de la región (Brasil, Colombia) que se atrevan a plantar cara.

Fiel a su particular visión personalista de la política, Trump es capaz, sin embargo, de dar giros inesperados, como sus conversaciones telefónicas con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, o la acogida que dispensó la semana pasada al líder colombiano, Gustavo Petro, tras meses de insultos mutuos.

Argentina ha recibido ayuda financiera del Tesoro estadunidense, ha firmado un tratado de libre comercio y está dispuesto a acrecentar esa relación con la apertura a la inversión del vecino del norte en sus yacimientos de tierras raras, una de las obsesiones de Trump.

Milei acudirá previsiblemente luego a la Argentina Week organizada a partir del 9 de marzo en Nueva York, una cita de negocios para atraer inversiones.

El salvadoreño Nayib Bukele es otro aliado clave porque decidió colaborar desde el primer momento con la dura política antimigratoria de Trump.

El presidente hondureño fue recibido el sábado 7 de febrero por Trump en Florida, y el republicano se vanagloria de haberlo apoyado decisivamente en la campaña electoral.

Estados Unidos además le dio todo su respaldo en el largo y controvertido conteo de votos, que puso a prueba el sistema electoral hondureño.

Asfura está dispuesto a colaborar en temas de combate al narcotráfico y migratorios, pero tiene también un objetivo: lograr que Trump revierta el fin del Estatuto de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que benefició a miles de hondureños durante años.

Ecuador, con su petróleo e insumos como el café, y Bolivia, con sus grandes yacimientos de minerales, tienen también bazas a jugar ante el presidente estadunidense, que se ha autoproclamado “líder” de la región.

Trump incluso ha rebautizado la famosa Doctrina Monroe, de intervención en la región, como Doctrina Donroe, y la ha erigido como su estrategia de seguridad nacional, pese a quien pese.

El continente debía celebrar una Cumbre de las Américas en 2025 en República Dominicana, pero queda pospuesta sin fecha definida.

Milenio