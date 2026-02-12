jueves, febrero 12, 2026
Supera Salud el millón de vacunas contra el sarampión aplicadas en la entidad

Un total de un millón 179 mil 889 vacunas han sido aplicadas en la entidad hasta el lunes, informó el secretario de Salud, Gilberto Baeza, quien destacó que esto representa aproximadamente el 95 por ciento de las dosis enviadas por la Federación.

Durante la presentación del informe estatal, el funcionario subrayó que estos resultados han permitido mantener baja la tasa de casos confirmados de sarampión en el año.

No obstante, advirtió que la población no debe confiarse, ya que mientras existan brotes en otras entidades del país o en Estados Unidos, el riesgo persiste.

Indicó que se mantiene coordinación con la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional y que ha sostenido diálogo constante con el doctor Ramiro López Elizalde para fortalecer la estrategia.

Añadió que se espera que la asignación de nuevas vacunas se realice conforme a las necesidades específicas de cada estado, a fin de sostener la cobertura lograda un millón

