El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, acompañó a productores y representantes del sector pecuario durante la Asamblea General Anual Ordinaria 2026 de la Asociación Ganadera Local de Ciudad Juárez, en la que reafirmó el respaldo del Gobierno Municipal a una de las actividades productivas más representativas del estado de Chihuahua.



Durante el acto protocolario se contó con la presencia de autoridades y dirigentes del sector ganadero, entre ellos Benito Fernández, tesorero de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH); Jorge Varela, presidente del Consejo de Vigilancia de la UGRCH; Manuel Arturo Chávez Hinojos, delegado de la UGRCH; Álvaro Bustillos Fuentes, presidente de la UGRCH; así como integrantes de la mesa directiva de la asociación local y representantes del Gobierno del Estado.



En su mensaje, el alcalde destacó que la ganadería es un timbre de orgullo para Chihuahua, al tratarse de una actividad profundamente ligada a la identidad y al desarrollo económico del estado.



Señaló que desde hace tres años el Gobierno Municipal ha mantenido una coordinación permanente con la asociación ganadera local, brindando apoyos que también benefician a otras regiones, lo cual genera satisfacción y compromiso para seguir fortaleciendo al sector.



“Si preguntamos en muchas partes del país qué es lo primero que viene a la mente al escuchar Chihuahua, es muy probable que la respuesta sea el ganado o la ganadería. Eso nos obliga a tomar mayor conciencia de la importancia de esta actividad y a seguir trabajando en equipo”, expresó.



Asimismo, reiteró la disposición del Gobierno Municipal para continuar colaborando de manera cercana con los productores, al tiempo que declaró el arranque de los trabajos de la asamblea.



En otro tema, el Presidente Municipal informó sobre los avances del Rastro Tipo Inspección Federal (TIF), cuya primera etapa concluyó en diciembre pasado.



Detalló que para este año se destinaron 150 millones de pesos para su desarrollo, destacando que se trata de un proyecto de primer nivel, con un diseño basado en modelos internacionales, particularmente de Nueva Zelanda.



Señaló que la obra presenta un avance significativo, además de que la maquinaria ya se encuentra en camino, con la expectativa de inaugurar el rastro en diciembre del presente año.



El alcalde dio la bienvenida a representantes del sector empresarial, agradeciendo la presencia de integrantes del Consejo de Desarrollo Económico Regional (Coder), reconociendo la importancia de la vinculación entre productores, autoridades y organismos para fortalecer la economía regional.