La Dirección de Protección Civil del Municipio informó que este viernes 06 de febrero de 2026, se atendió un reporte de una persona en situación de riesgo que se encontraba sobre un puente ubicado en la calle Yepómera, cruce con Ramón Rayón, en el fraccionamiento Parajes del Sol.

Al arribar al lugar, el personal especializado detectó que la persona se encontraba sobre estructuras metálicas a una altura aproximada de 20 metros, por lo que se activaron de inmediato los protocolos de rescate. Para llevar a cabo las maniobras fue necesario el uso de escaleras de 24 y 12 pies, así como una escalera telescópica perteneciente a la máquina 18.

Gracias a la intervención oportuna y coordinada del personal de Protección Civil, se logró descender a la persona de manera segura, cuidando en todo momento su integridad física, sin que presentara lesiones.

Una vez puesta a salvo, la persona fue canalizada y quedó a disposición de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, siendo el área de Trabajo Social la encargada de dar seguimiento al caso correspondiente.