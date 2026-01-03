El Ayuntamiento de Juárez entregó el Premio Municipal al Policía del Año, Edición 2025, a seis elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) que durante el último año destacaron por su conducta ejemplar y acciones extraordinarias en beneficio de la comunidad.

Las y los agentes reconocidos fueron Evangelina Aguilar Gutiérrez, Virginia Amador Jiménez, Martha Hernández Guerrero, Edson Emanuel Rodríguez Fabián, Manuel Jaques Contreras y Héctor Rodríguez Zamora, quienes recibieron una placa conmemorativa y una prima económica de 50 mil pesos como muestra del reconocimiento institucional y ciudadano.

Durante el acto, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar destacó el liderazgo del secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, así como el trabajo diario de la corporación.

Subrayó que detrás de cada reporte y cada acción hay historias de riesgo, sacrificio y compromiso real con la ciudad.

“Es fácil leer en un papel la cantidad de acciones realizadas, pero el tamaño de esas acciones, el poner en riesgo la vida por los juarenses, no se alcanza a dimensionar con ningún reconocimiento”, expresó el edil.

Los elementos galardonados fueron seleccionados por un comité integrado por la Contraloría Municipal, la SSPM, representantes del Fideicomiso para la Seguridad y Competitividad Ciudadana (FICOSEC) y la Comisión Edilicia de Seguridad Pública, conformada por las regidoras Mireya Porras Armendáriz y María Dolores Adame Alvarado, así como el regidor José Eduardo Valenzuela Martínez.

Por su parte, el secretario de la SSPM agradeció el compromiso de toda la corporación y exhortó a los policías premiados a continuar desempeñándose con la misma entrega y vocación de servicio en favor de las y los juarenses.

En esta edición se registraron 57 elementos, de los cuales se eligió a quienes, además de cumplir con su deber, realizaron acciones adicionales en favor de la comunidad.

El objetivo del premio es claro: visibilizar a los buenos policías que sirven a la ciudad y al mismo tiempo, motivar a toda la corporación a seguir elevando su desempeño y cercanía con la ciudadanía.