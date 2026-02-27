jueves, febrero 26, 2026
“Cuando alzamos la voz, las cosas suceden”: reconoce Alma Portillo a parralenses y Maru por nuevo hospital

Alzamos la voz en conjunto, luchamos con convicción y perseverancia para tener un hospital de ginecobstetricia, y este día es ya una realidad, dijo la diputada de Parral Alma Portillo Lerma, al asistir al acto protocolario de apertura integral de este espacio.

Con esta inauguración, se demuestra la fuerza de las y los parralenses para crear realidades, y que cuando alzamos la voz las cosas suceden”: insistió.

Este proyecto es un avance efectivo en el derecho a la salud, por eso reconocemos y agradecemos la voluntad institucional de la Gobernadora del Estado, Maru Campos, así como del Secretario de Salud, Gil Baeza, quienes escucharon con responsabilidad y sensibilidad las demandas legítimas de las familias parralenses.

Durante años, distintas administraciones postergaron una necesidad apremiante; tuvieron que transcurrir gobiernos enteros para que, finalmente, este legítimo deseo ciudadano halló su cauce institucional, reiteró.

La emecista, dijo que seguirá trabajando con visión de servicio, responsabilidad y compromiso para que las cosas avancen en Parral y la región.

