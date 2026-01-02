La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en colaboración interinstitucional con la Guardia Nacional, llevó a cabo la detención de un hombre en Ciudad Juárez por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, luego de ser sorprendido en posesión de un arma larga, así como en un vehículo involucrado en el delito de lesiones.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves, alrededor de las 19:00 horas, en la colonia Aztecas, cuando agentes de la SSPE realizaban labores de seguimiento e investigación relacionadas con un delito previo de lesiones. Durante estas acciones, el equipo de Análisis Táctico emitió una alerta tras detectar, mediante la videovigilancia de la plataforma Centinela, un vehículo Honda de color negro, presuntamente vinculado con dicho hecho delictivo.

Derivado de esta información, elementos del Grupo Especial de Detectives dieron alcance inmediato al automotor sobre la calle Presa de la Amistad, donde se efectuó la intervención correspondiente.

Durante la revisión, los agentes identificaron al conductor como Iván A. V., quien transportaba al interior del vehículo un arma tipo fusil semiautomático de color negro, motivo por el cual se procedió a su formal arresto.

Tanto el detenido, como el vehículo y el arma asegurada, fueron trasladados a las instalaciones de la Policía Estatal para su posterior puesta a disposición ante la autoridad competente, a fin de dar continuidad a las investigaciones correspondientes.

Esta acción es resultado del trabajo coordinado entre corporaciones de los distintos niveles de gobierno, reforzado con el uso estratégico de la tecnología Centinela, lo que permite a la Policía Estatal obtener resultados inmediatos y efectivos. Lo anterior forma parte de la estrategia de seguridad impulsada por el secretario Gilberto Loya Chávez, orientada al combate frontal de la delincuencia y a la protección de la ciudadanía, porque con seguridad damos resultados.