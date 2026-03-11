La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Dirección Académica, llevó a cabo la entrega de reconocimientos a egresadas y egresados que obtuvieron el Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia en el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL), distinción que reconoce a quienes alcanzan resultados sobresalientes a nivel nacional en esta evaluación.

En su mensaje, el rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, destacó que el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) reconoce a las instituciones que avanzan con compromiso hacia la excelencia académica. Señaló que el objetivo permanente de la Universidad es formar mejores profesionistas y seres humanos, por lo que invitó a las y los galardonados a sentirse orgullosos de su paso por la Universidad.

Durante la ceremonia, la Mtra. Martha Lorena Mier Calderón expresó que hablar de excelencia, constancia y logros es hablar de cada una y cada uno de los estudiantes reconocidos, quienes con su dedicación han puesto en alto el nombre de sus respectivas unidades académicas.

Las y los egresados distinguidos pertenecen a diversas facultades de la Universidad, entre ellas la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ), Facultad de Enfermería y Nutriología (FEN), Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas (FMyCB), Facultad de Contaduría y Administración (FCA), Facultad de Odontología (FO), Facultad de Ingeniería (FING) y Facultad de Derecho (FD).

Este reconocimiento otorgado por CENEVAL distingue a quienes demuestran un desempeño académico excepcional en el EGEL, consolidando el compromiso de la UACH con la calidad educativa y la formación de profesionistas altamente preparados.