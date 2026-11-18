La Fiscalía General del Estado, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra del imputado Julio Benjamín A. Z., por el delito de extorsión agravada, cometido en perjuicio de un restaurantero de Ciudad Juárez.

En el seguimiento de la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público de la Unidad Antiextorsión de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, acreditó la probable responsabilidad del imputado, por hechos delictivos registrados entre abril y octubre del año en curso.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el imputado amenazó a la víctima con incendiar su establecimiento, así como causar daño a su familia, si no le entregaba dinero como pago de derecho de piso y protección, exigencias económicas que fueron pagadas por la víctima.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica del imputado y fijó un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

Cabe hacer mención, que el pasado lunes 09 de noviembre, elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Zona Norte, notificaron una orden de aprehensión al imputado, en el Cereso número tres, en donde se encuentra interno, vinculado a proceso por diverso caso de extorsión.