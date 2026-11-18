El Tribunal Federal con sede en Toluca aceptó tramitar la apelación de César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, quien enfrenta un proceso penal por el delito de traición a la patria. La decisión no implica su liberación ni la revocación de la vinculación a proceso, pero abre una nueva etapa legal en uno de los casos más inusuales del sistema penal mexicano reciente.

La audiencia de alegatos fue programada para el 20 de enero de 2027 a las 11:30 horas, y se realizará por videoconferencia. Jáuregui participará desde el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como “El Altiplano”, donde permanece bajo prisión preventiva oficiosa. El expediente, identificado como toca penal 211/2026, sigue bajo la jurisdicción del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito.

De acuerdo con el acuerdo judicial publicado el 17 de noviembre de 2026, la admisión del recurso se fundamenta en el artículo 470 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El tribunal advirtió que la inasistencia de alguna de las partes a la audiencia, incluso por vía remota, será sancionada con una multa de 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 5,865.5 pesos.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a César Jáuregui de haber permitido, presuntamente, la intervención de agentes de la CIA en un operativo realizado en abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, Chihuahua, sin la autorización federal correspondiente. Durante dicho operativo, se registró un accidente vehicular que dejó víctimas mortales, lo que agravó la situación jurídica del exfuncionario.

El delito de traición a la patria es considerado uno de los más graves en el Código Penal Federal, con penas que van de 5 a 40 años de prisión. Históricamente, este tipo de acusaciones han sido poco frecuentes en México y suelen estar asociadas a contextos de alta tensión política o de seguridad nacional. Especialistas han recordado que, en el pasado, este delito fue invocado principalmente en el siglo XIX, como en el caso de Maximiliano de Habsburgo.

La admisión del recurso de apelación significa que el tribunal revisará la legalidad de la decisión del juez de control Ricardo Alfonso Santos Dorantes, quien el 25 de octubre de 2026 dictó la vinculación a proceso de Jáuregui. Sin embargo, hasta que no se resuelva la apelación, el exfiscal continuará bajo prisión preventiva y el proceso penal sigue su curso.

La audiencia de alegatos será determinante, ya que permitirá a la defensa y a la FGR exponer sus argumentos ante el tribunal colegiado. Si la apelación prospera, podría revocarse la vinculación a proceso; de lo contrario, el caso avanzará hacia la etapa de juicio.

La defensa de César Jáuregui sostiene que el exfiscal es inocente y ha denunciado que el proceso responde a una persecución política. Durante su audiencia inicial, Jáuregui declaró: “No nos debe extrañar, como lo dijo el Ministerio Público con toda claridad, que este tipo de delitos claro que tienen una connotación ideológica: interpretación histórica, ideológica, de contenido y carga política”.

Además del proceso federal, Jáuregui enfrenta una causa en el fuero común en Chihuahua por ejercicio ilegal del servicio público. El caso ha generado debate entre juristas y analistas, quienes advierten sobre el uso excepcional del delito de traición a la patria en el México contemporáneo.

Si el tribunal colegiado decide revocar la vinculación a proceso, Jáuregui podría recuperar su libertad respecto al cargo federal, aunque seguiría enfrentando el proceso local. En caso contrario, el exfiscal permanecería en prisión preventiva y el caso avanzaría hacia la etapa de juicio oral, donde la FGR buscaría una condena que podría alcanzar hasta 40 años de cárcel.

La resolución también sentará un precedente sobre la interpretación y aplicación del delito de traición a la patria en el contexto actual, un tema que ha sido objeto de análisis por su carga histórica y política.

La próxima fecha clave es el 20 de enero de 2027, cuando se celebrará la audiencia de alegatos. El tribunal deberá analizar los argumentos de ambas partes y emitir una resolución que podría modificar el rumbo del proceso penal contra César Jáuregui.

Este caso es relevante porque pone en el centro del debate la relación entre seguridad nacional, soberanía, y la actuación de autoridades locales frente a agencias extranjeras. Además, reabre la discusión sobre el uso de delitos de alta gravedad en contextos políticos y judiciales complejos.

Para la opinión pública y el sistema de justicia, el desenlace de la apelación marcará un precedente sobre los límites de la cooperación internacional en materia de seguridad y la protección de la soberanía nacional en México.

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