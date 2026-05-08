A fin de garantizar un óptimo servicio de alcantarillad, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) llevó a cabo el cambio de tres válvulas de control y de no retorno del RAN 24, localizado en la calle Aeronáutica.

El ingeniero Ismael Corona, jefe del Departamento de Alcantarillado, detalló que, con una inversión de 300 mil pesos, se realizó el reemplazo de tres válvulas check o de no retorno, tres válvulas de control y diversos conectores del RAN 24 de aguas residuales.

“Era necesario realizar el cambio de estas piezas debido a que las anteriores ya habían concluido su vida útil. En este punto se concentra el agua residual de las colonias de la zona, por lo que con este nuevo equipo se logra bombearla y conducirla hacia el colector, garantizando así un buen servicio de alcantarillado”, explicó.

Señaló que, las colonias beneficiadas directamente son Villas Residencial del Real, Jardines del Aeropuerto, Puente Alto, Sutern y Cántaros.

Asimismo, informó que en los trabajos participaron dos cuadrillas de alcantarillado, operadores de maquinaria Guzzler, grúa y Vactor, además de una cuadrilla de soldadores y personal eléctrico del Departamento de Extracción y Distribución.

Como parte de las labores, también se realizaron trabajos complementarios de limpieza, consistentes en el retiro de basura y asolve, con el fin de mantener despejada el área donde se reciben las aguas residuales.

El ingeniero Corona destacó que la instrucción de la gobernadora Maru Campos y del director ejecutivo de la JMAS, Marco Licón, es garantizar el servicio de alcantarillado, objetivo que se fortalece con este tipo de mantenimiento.

Finalmente, aunque las labores no impiden la circulación vehicular, la JMAS hace un llamado a la ciudadanía para transitar con precaución ante la presencia de maquinaria y personal operativo.