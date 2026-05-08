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Incrementarán cuadrillas de “bacheo”; contrata 12 nuevas cuadrillas

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Con el propósito de continuar atendiendo las calles en los distintos puntos de la ciudad, este día el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar anunció la integración de 12 cuadrillas contratadas para dar mantenimiento con bacheo a las vialidades, además de las 6 cuadrillas propias del municipio.

“Nosotros tenemos 6 cuadrillas permanentes, la presencia es porque acabamos de hacer contratos y agregamos 12 cuadrillas, la idea es avanzar lo más que se pueda, todavía tenemos más recurso para el resto del año, pero ahorita sacamos estos 12 contratos y básicamente es lo que queremos anunciarle a la ciudadanía para que hagan sus reportes”, mencionó el edil.

Daniel González García, titular de Obras Públicas, comentó que se estarán atendiendo reportes, además de una jornada de atención a vialidades primarias, secundarias y todo lo que conecta a lugares públicos como parques y escuelas.

Como parte de las labores de este viernes, el alcalde y el director de Obras Públicas supervisaron los trabajos de bacheo en las calles Tacuba y Central en la colonia Anáhuac, en donde continuarán trabajando durante los siguientes días para tapas los baches detectados.

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