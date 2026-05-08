En el marco de la toma de protesta de la Cámara de Comercio de Matamoros, CONCANACO SERVYTUR México y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, A.C. (AMPI) activaron el “Viernes Inmobiliario Muy Mexicano”, un acuerdo de alcance nacional que incorpora al sector inmobiliario profesional al programa Viernes Muy Mexicano, con el objetivo de fortalecer la certeza patrimonial, promover servicios profesionales garantizados y detonar el desarrollo inmobiliario en México.

La estrategia contempla que el último viernes de cada mes se brinde asesoría gratuita en servicios inmobiliarios desde las secciones de AMPI en el país, además de impulsar la promoción de desarrollos inmobiliarios y descuentos en servicios directos en las oficinas inmobiliarias de las y los asociados.

El presidente de CONCANACO SERVYTUR México, Octavio de la Torre, destacó que esta alianza permite ampliar el alcance de Viernes Muy Mexicano hacia una industria estratégica para la economía familiar, la inversión, el empleo y el desarrollo regional.

“El patrimonio de una familia no se construye solamente con una operación: se construye con confianza, certeza y acompañamiento profesional. Por eso, desde CONCANACO SERVYTUR impulsamos Viernes Muy Mexicano como una plataforma nacional para fortalecer a los negocios, activar la economía local y acercar servicios de calidad a las familias mexicanas”, señaló.

De la Torre subrayó que el sector inmobiliario ocupa un lugar central en la vida económica del país, ya que comprar, vender, rentar o invertir en un inmueble representa una de las decisiones más importantes para las familias, las empresas y los negocios familiares. Jenny Althair Rivas Padilla, vicepresidenta de Desarrollos Inmobiliarios de CONCANACO SERVYTUR México y titular nacional de AMPI, señaló que sumarse a Viernes Muy Mexicano representa una oportunidad para fortalecer a la industria inmobiliaria desde una visión nacional, profesional y cercana a las familias.

“Hacerlo de la mano con CONCANACO SERVYTUR refleja una visión compartida. El compromiso de AMPI es firme: promover el desarrollo inmobiliario en México con certeza, profesionalismo y responsabilidad.

Al sumarnos a Viernes Muy Mexicano, abrimos una ruta para apoyar a las familias, fortalecer a las empresas del sector y hacer crecer a la industria inmobiliaria en todo el país”, expresó. La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, A.C. cuenta con presencia en las 32 entidades del país, mediante 97 secciones ubicadas en las principales ciudades de México y una red de más de 7,200 miembros.

Esta cobertura, junto con la presencia territorial de CONCANACO SERVYTUR a través de sus 258 cámaras confederadas, permitirá llevar el Viernes Inmobiliario Muy Mexicano a distintas regiones del país.

El acuerdo contará también con el acompañamiento de la Asamblea Nacional de Empresas Familiares, ANEF G32, como parte de la agenda de CONCANACO SERVYTUR para fortalecer a las empresas y negocios familiares, promover la formalidad, ampliar el acceso a servicios profesionales y generar mejores condiciones para el crecimiento económico local.

Durante la toma de protesta de la Cámara de Comercio de Matamoros, encabezada por Abraham Rodríguez Padrón, se realizó la activación de esta estrategia nacional, destacando la importancia de que las regiones sean punto de partida para iniciativas que fortalecen la confianza, la inversión y el desarrollo económico del país.

Con esta activación, Viernes Muy Mexicano continúa evolucionando como una plataforma nacional capaz de integrarse a distintas industrias y vocaciones económicas, fortaleciendo el consumo de servicios mexicanos, el desarrollo regional y la confianza de las familias.

“Viernes Muy Mexicano es más que una fecha en el calendario: es una estrategia para reconocer lo que México produce, ofrece y construye desde sus regiones. Al sumar al sector inmobiliario, damos un paso más para que también el patrimonio de las familias sea parte de esta agenda nacional”, concluyó Octavio de la Torre.