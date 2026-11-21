La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), realiza trabajos de reposición de 54 metros de tubería de la red general de alcantarillado sobre la calle Niño Artillero, en la colonia Morelos I, debido a que la infraestructura llegó al final de su vida útil.

El ingeniero Antonio Gámez, coordinador del Distrito 2 de Alcantarillado, explicó que, los trabajos iniciaron luego de recibir un reporte por brotes de aguas residuales en el registro de una vivienda, por lo que, al acudir a revisar la descarga domiciliaria, el personal detectó que la línea general de alcantarillado también presentaba daños.

“Al acudir a la revisión de la descarga domiciliaria nos percatamos de que la línea general de alcantarillado había llegado al final de su vida útil, por lo que se decidió reemplazar el tramo correspondiente, de pozo a pozo, por nueva tubería de PVC”, expresó.

Detalló que, los trabajos contemplan la sustitución de 54 metros de tubería de 8 pulgadas de diámetro, reemplazando la antigua línea de concreto por tubería de PVC, que ofrece mayor resistencia y durabilidad. Además, se realizará la reposición de 22 descargas domiciliarias de 6 pulgadas.

Para llevar a cabo estas labores, la JMAS cuenta con una cuadrilla operativa, una retroexcavadora y un camión de volteo con capacidad de 14 metros cúbicos (dompe).

Debido a los trabajos, la calle Niño Artillero permanece cerrada totalmente a la circulación, en el tramo comprendido entre las calles Cutzamala y P. de Tixtla, por lo que, se pide a los automovilistas utilizar vías alternas y conducir con precaución.

Asimismo, el ingeniero Gámez, pidió a los vecinos comprensión y paciencia mientras se realizan las labores, que permitirán solucionar el problema y mejorar el funcionamiento de la red de alcantarillado en el sector.

La JMAS continúa atendiendo los reportes de la ciudadanía y realizando trabajos para mejorar el funcionamiento de la red sanitaria en distintos sectores de la ciudad.