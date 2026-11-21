La Fiscalía General del Estado, obtuvo la vinculación a proceso de los imputados Roberto Hernán V. R., y Fátima Itzel V. P., por los delitos de violencia familiar y lesiones calificadas, cometidos en perjuicio de un menor de edad.

Durante la continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas, de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, expuso datos de prueba suficientes que acreditaron la probable responsabilidad de los imputados, en los ilícitos cometidos en contra de su hijo, un bebé de un mes de nacido.

Las indagatorias ministeriales indican que la agresión se cometió el pasado sábado 14 de noviembre, en un domicilio de la colonia Arroyo Colorado, cuando los imputados, mediante el uso de un cinto con hebilla, ejercieron actos abusivos de poder de manera física en contra de la víctima, ocasionando con ello alteraciones a su salud que lo llevaron a requerir atención médica.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica de los imputados y dictó la vinculación a proceso que deberán enfrentar bajo la medida cautelar de prisión preventiva, además de fijar tres meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.