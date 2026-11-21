El talento, la disciplina y el orgullo universitario se hicieron presentes en las calles de Ciudad Juárez durante el desfile cívico-deportivo conmemorativo del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, en el que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) participó con una numerosa representación de su comunidad.

La actividad, organizada por el Gobierno Municipal de Juárez, a través de la Dirección de Educación, comenzó pasadas las 10:00 horas del viernes 20 de noviembre, sobre la avenida de los Insurgentes, donde el contingente de esta casa de estudios avanzó ante la mirada de las familias y ciudadanos que se dieron cita para presenciar la tradicional celebración.

La representación universitaria estuvo encabezada por la banda de guerra, integrada por 32 elementos, y la escolta, conformada por 12 integrantes, quienes, bajo la tutela del licenciado Félix Grajeda Morales, acompañaron el recorrido con sus sones marciales y portaron con solemnidad el lábaro patrio y el primer banderín con las siglas y emblema de la institución, creado en 1975, año en el que se fundó este conjunto representativo.

No obstante, uno de los elementos más representativos de la participación de la UACJ fue su delegación deportiva, integrada por 200 atletas de alto rendimiento, provenientes de 40 disciplinas distintas. Su presencia dio muestra de la diversidad deportiva que distingue a la universidad y del trabajo que existe detrás de la preparación de sus estudiantes para competir en escenarios de exigencia.

La participación de los deportistas también permitió llevar a las calles una parte del trabajo que la institución desarrolla en materia de formación deportiva, donde la constancia, el esfuerzo y el compromiso forman parte de la preparación de quienes representan los colores universitarios en distintas competencias.

El contingente inició su recorrido en la calle República de Cuba y avanzó hasta la calle Constitución, donde concluyó su participación. Posteriormente, los integrantes de la delegación se trasladaron al Monumento a Juárez, ubicado en el parque del mismo nombre, para realizar la fotografía grupal que dejó constancia de su presencia en esta conmemoración.

Dejando a un lado los lineamentos protocolarios, el desfile representó un espacio para fortalecer la identidad nacional, recordar los acontecimientos que marcaron la historia de México y promover la convivencia entre los distintos sectores de la sociedad.

Para la UACJ, la jornada también significó una oportunidad de mostrar que el espíritu universitario se construye dentro y fuera de las aulas, y que el deporte constituye una de las expresiones de identidad, disciplina y orgullo de su comunidad.