Durante la sesión del Consejo de Administración, efectuada este martes 2 de diciembre, se aprobó el nombramiento de la Licenciada Rosa María Matus Colina, actual directora Jurídica de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, como encargada del Despacho de la Junta, en tanto se lleva a cabo el proceso para la designación de un nuevo Director Ejecutivo.

La Lic. Rosa María Matus es egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), cuenta con una Maestría en Derecho Fiscal por la misma institución, así como con una Maestría en Administración y Políticas Públicas por el Instituto de Estudios Ejecutivos (IEXE).

Con una trayectoria de más de 20 años en el servicio público, la funcionaria ha desempeñado diversos cargos dentro de la administración gubernamental, en la J+ ha ocupado el puesto de Jefa del Departamento de Procedimientos Administrativos y, desde 2022, funge como Directora Jurídica, donde ha impulsado el fortalecimiento legal y normativo del organismo.

El Consejo de Administración reconoce en la Lic. Rosa María Matus su amplia experiencia, profesionalismo y compromiso, cualidades que permitirán garantizar la continuidad operativa de la J+ mientras se concluye el proceso de nombramiento del nuevo titular.