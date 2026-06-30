Lo que comenzó como la investigación por el robo de un cargamento de neumáticos terminó con el aseguramiento de un predio de casi 30 mil metros cuadrados, donde autoridades federales localizaron miles de llantas, decenas de vehículos, tractocamiones, maquinaria pesada e incluso animales exóticos como leones africanos, un tigre de Bengala y un jaguar.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que tres personas fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en delitos relacionados con posesión de vehículos robados, posesión de mercancía robada y asociación delictuosa, luego del cateo realizado en un inmueble ubicado en la colonia Los Gómez, en el municipio de Soledad de
Los imputados, identificados como Alfredo “N”, Ernesto “N” y José “N”, permanecerán en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.
El operativo fue resultado de una denuncia presentada por una empresa transportista que reportó el robo de un cargamento de neumáticos que era trasladado en un tractocamión.
Con la autorización de un juez federal, agentes de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Guardia Civil Estatal, ingresaron al inmueble para ejecutar el cateo.
En el lugar fueron asegurados
Dos mil 781 neumáticos
17 camionetas
41 automóviles
17 tractocamiones
Ocho plataformas
11 motocicletas
Nueve cajas secas
Tres grúas
Dos pipas
Una aplanadora
Un vehículo tipo razer
Dos contenedores
Diversos equipos utilizados presuntamente para modificar números de identificación vehicular.
79 dados alfanuméricos
Dos dados numéricos para alterar series vehiculares
Placas de producción
Un sistema de videograbación (DVR).
Sin embargo, uno de los hallazgos que más llamó la atención fue la presencia de fauna silvestre dentro del predio.
Las autoridades localizaron:
Dos leones africanos
Un tigre de Bengala
Un jaguar
Un coyote
Así mismo hallaron ejemplares en taxidermia, entre ellos:
Dos osos
Un chivo berberisco
Restos de oso
Todo el inmueble quedó bajo aseguramiento mientras continúan las investigaciones.
ElUniversal