Lo que comenzó como la investigación por el robo de un cargamento de neumáticos terminó con el aseguramiento de un predio de casi 30 mil metros cuadrados, donde autoridades federales localizaron miles de llantas, decenas de vehículos, tractocamiones, maquinaria pesada e incluso animales exóticos como leones africanos, un tigre de Bengala y un jaguar.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que tres personas fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en delitos relacionados con posesión de vehículos robados, posesión de mercancía robada y asociación delictuosa, luego del cateo realizado en un inmueble ubicado en la colonia Los Gómez, en el municipio de Soledad de

Los imputados, identificados como Alfredo “N”, Ernesto “N” y José “N”, permanecerán en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

El operativo fue resultado de una denuncia presentada por una empresa transportista que reportó el robo de un cargamento de neumáticos que era trasladado en un tractocamión.

Con la autorización de un juez federal, agentes de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Guardia Civil Estatal, ingresaron al inmueble para ejecutar el cateo.

En el lugar fueron asegurados

Dos mil 781 neumáticos

17 camionetas

41 automóviles

17 tractocamiones

Ocho plataformas

11 motocicletas

Nueve cajas secas

Tres grúas

Dos pipas

Una aplanadora

Un vehículo tipo razer

Dos contenedores

Diversos equipos utilizados presuntamente para modificar números de identificación vehicular.

79 dados alfanuméricos

Dos dados numéricos para alterar series vehiculares

Placas de producción

Un sistema de videograbación (DVR).

Sin embargo, uno de los hallazgos que más llamó la atención fue la presencia de fauna silvestre dentro del predio.

Las autoridades localizaron:

Dos leones africanos

Un tigre de Bengala

Un jaguar

Un coyote

Así mismo hallaron ejemplares en taxidermia, entre ellos:

Dos osos

Un chivo berberisco

Restos de oso

Todo el inmueble quedó bajo aseguramiento mientras continúan las investigaciones.

ElUniversal