Las senadoras Andrea Chávez y Cynthia López negaron de forma categórica haber sido las promotoras o gestoras del salón de belleza descubierto en el segundo piso del Senado de la República, un espacio que choca con los estandartes de austeridad.

El polémico establecimiento, equipado con espejos, tocadores, planchas para el cabello y personal especializado en maquillaje y tintes, fue reactivado recientemente tras haber sido clausurado en 2018 bajo el argumento de eliminar privilegios innecesarios.

Sin embargo, la reciente difusión de imágenes que muestran el funcionamiento del salón (incluyendo el momento en que una legisladora recibía atención estética en horario laboral) desató decenas de críticas que obligó a las figuras más visibles de la bancada a fijar una postura.

Ante los cuestionamientos directos de la prensa, las senadoras Andrea Chávez y Cynthia López rechazaron cualquier vínculo con la instalación o promoción de la estética.

Chávez, en particular, fue señalada por legisladores de oposición, como la panista Lilly Téllez, de ser una de las principales usuarias y responsables del lugar junto con el excoordinador Adán Augusto López.

En respuesta, Chávez negó las acusaciones y aseguró que ella se peina por cuenta propia, mientras que López calificó los señalamientos como falsos.

Ambas legisladoras intentaron redireccionar el foco de la opinión pública hacia temas de la agenda legislativa, asegurando que el debate prioritario debía centrarse en la reforma laboral y no en el salón de belleza.

No obstante, la estrategia de deslinde no fue bien recibida por todos los sectores, especialmente por aquellos que fueron señalados públicamente en medio del escándalo.

La senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juanita Guerra, quien fue captada en video mientras le aplicaban un tinte de cabello, expresó su profunda tristeza y decepción ante la actitud de sus compañeras de Morena.

Guerra acusó de manera directa que quienes hoy guardan silencio o niegan la existencia del lugar son las mismas personas que conocían el espacio e incluso la invitaron a utilizarlo.

“Me ha dado mucha tristeza que, en lugar de tener solidaridad, ni siquiera una pregunta me hayan hecho”, declaró Guerra, calificando la actitud de Chávez y López como una “falta de sororidad” al dejarla sola frente al escrutinio mediático.

Telediario