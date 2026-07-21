La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) reanudó este lunes 20 de julio sus actividades administrativas, luego del periodo vacacional de verano.

Desde este día, la Rectoría, las oficinas de los institutos y las distintas dependencias e instalaciones universitarias retomaron sus labores habituales para dar continuidad a los servicios institucionales y preparar el inicio del semestre agosto-diciembre 2026.

Con el regreso del personal administrativo, la Universidad avanza en los trabajos de organización y atención a la comunidad universitaria, de cara al comienzo de las actividades académicas, programado para el próximo 3 de agosto, cuando miles de estudiantes volverán a las aulas de esta casa de estudios.

La UACJ continúa así con los preparativos para recibir a su comunidad estudiantil y docente, y de esa manera reactivar el área académica, de investigación, difusión de la cultura y la vinculación con la sociedad.

La Universidad invita a estudiantes, docentes y público en general a mantenerse atentos a la información que se difunde a través de los canales oficiales, donde se darán a conocer oportunamente los avisos relacionados con el inicio del nuevo ciclo escolar.