Con el fin de retirar de las calles a guiadores que representan un peligro en la ciudad, agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial detectaron a 95 conductores que circulaban bajo algún grado de alcohol durante la semana pasada, de los cuales, 16 fueron mujeres.



En cinco de los casos, se logró identificar a los guiadores ebrios, luego de que se vieron involucrados en un percance vial, mientras que el resto fue mediante faltas que detectaron los policías viales, mientras realizaban recorridos por diversas zonas.



Tan solo el fin de semana fueron 53 los automovilistas detenidos, 16 de ellos el viernes, 22 el sábado y 15 el domingo, de los cuales 10 fueron mujeres.



Todos ellos fueron trasladados al Centro Municipal de Integración Social y Sanciones Administrativas (CMISSA), donde posteriormente un juez determinó la sanción que les sería aplicada, una vez que se les realizó el examen de alcoholemia y resultó positivo.



El consumo de bebidas alcohólicas puede afectar el comportamiento humano, disminuye la capacidad de reacción y afecta la atención del conductor frente al volante; por ejemplo, puede llegar a no distinguir los colores del semáforo o ignorar algún señalamiento vial.



Asimismo, se sugiere buscar un medio de transporte alterno, como taxi, Uber, Didi, o en su caso, elegir un conductor designado o ser recogido por algún familiar.



La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.