Luego del señalar que es urgente cambiar la lógica de confrontación con Estados Unidos, ya sea por acciones antimigratorias o protección de narcopolíticos, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un llamado a reconstruir la relación con nuestro mayor socio comercial con un mensaje contundente a favor de la legalidad.

“Es necesario mandar un mensaje claro de sanción a los malos funcionarios, un mensaje de legalidad (…) que México vuelva a ser reconocido por el mundo en términos positivos, en términos estratégicos, en términos de inversión, que lo que se sepa de México no tenga que ver con cárteles, con corrupción o con pérdida de visas”, señaló en conferencia de prensa.

Las tensiones políticas y comerciales, dijo, no ayudan en nada y solo pone en más riesgo a nuestros connacionales que viven en el país vecino.

Los pueblos de México y Estados Unidos no son enemigos, por tanto, sus gobiernos tampoco lo son, insistió.

Afirmó que es positivo que, además de presencial la final del mundial de futbol, la Presidenta de México aprovechó ese tiempo para conversar con el presidente Trump.

“Qué bueno, porque con ese tipo de viajes, más, por supuesto, decisiones contundentes de aplicar la ley en México, se cambiará la confrontación existente, por una colaboración absolutamente importante”, sostuvo.

A pregunta expresa, López Rabadán lamentó la detención de Ernesto Ruffo Appel y sentenció que es un preso político.

Recordó que Ruffo Appel forjó la democracia mexicana como el primer gobernador de oposición en el país y destacó su participación para que los mexicanos contaran con una credencial para votar con fotografía.

“Por supuesto que hoy es un preso político y es muy lamentable para nuestro país que algo así haya sucedido”, dijo, y aseguró que es una acción que debe corregirse.

La diputada presidenta expuso que el delito del huachicol fiscal depende de un entramado de autoridades municipales, estatales y federales y no de una persona o empresa.

“No se trata de un ciudadano, se trata de autoridades; hay que decirlo: más allá de quién, de qué partido, de qué nombre, es un hecho que, para que se viole la ley de esa manera, se requiere de un entramado institucional para ejecutar el huachicol fiscal”, reiteró.

Cuestionada sobre si es una cortina de humo para ocultar casos de gobernadores en funciones señalados por vínculos con la delincuencia organizada, López Rabadán respondió que existen investigaciones internacionales al respecto y que se debe exigir ética y honorabilidad del gobierno mexicano.

Asimismo, llamó la atención sobre la información que se conoce hasta ahora en contra del exgobernador de Baja California.

“Todos vimos este fin de semana la investigación que se hizo y que demostró que quien solicitó que detuvieran y metieran a prisión a Ernesto Rufo fue una jueza electa por los acordeones”, alertó.

Es terrible pensar, subrayó que una jueza electa con los acordeones pueda tener algún interés distinto al de aplicar la ley.

“Es muy preocupante para el país”, finalizó.