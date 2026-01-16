El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua remodeló de manera integral el Servicio de Hemodiálisis de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 68, ubicada en Chihuahua capital.

Esta modernización brinda mayor seguridad tanto a pacientes como al personal de salud, ya que reduce el riesgo de infecciones durante la atención de personas con insuficiencia renal avanzada, que reciben tratamiento para sustituir la función renal.

El titular del IMSS Chihuahua, doctor José Antonio Zamudio González, destacó que estos trabajos forman parte de los proyectos prioritarios de remodelación y actualización estructural que impulsa la Institución como una estrategia fundamental para elevar la calidad de los servicios médicos.

“En este caso, son acciones integrales de conservación que permiten ofrecer mayor seguridad a los pacientes con enfermedad crónica”, subrayó.

Detalló que se instalaron pisos y muros antibacteriales; se renovaron los ductos del aire acondicionado y calefacción; se modernizaron las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, entre otras mejoras sustanciales.

Asimismo, señaló que estas acciones han generado una percepción positiva entre los pacientes que utilizan este servicio, con el cual el IMSS Chihuahua refrenda su compromiso con la derechohabiencia al ofrecer una atención médica digna y de calidad.

El IMSS Chihuahua brinda el servicio de hemodiálisis a pacientes con insuficiencia renal como parte de su terapia sustitutiva, fundamental para preservar su salud y mejorar su calidad de vida.