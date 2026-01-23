Impulsan taller preventivo de adicciones enfocado en el fortalecimiento emocional de adolescentes

Derivado de la coordinación entre la organización **Acción de Jóvenes por la Familia A.C. y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), se llevó a cabo un taller de prevención de adicciones dirigido a adolescentes, con un enfoque formativo y preventivo.

A diferencia de los esquemas tradicionales basados en mensajes restrictivos, el objetivo central del taller fue empoderar a las juventudes mediante herramientas prácticas que les permitan tomar decisiones informadas y fortalecer su bienestar personal.

Durante la jornada se desarrollaron dinámicas participativas y espacios de diálogo seguro, diseñados para fomentar habilidades clave como el manejo de la presión de grupo, el reconocimiento de emociones, el fortalecimiento de la autoestima y la construcción de un proyecto de vida saludable.

La presidenta de la organización de la sociedad civil explicó que la prevención efectiva no debe partir del miedo, sino del conocimiento y la fortaleza emocional.

“Creemos que la prevención más efectiva no viene del miedo, sino del conocimiento y la fortaleza interna. Queremos que los chicos y chicas descubran que tienen el poder de elegir, de decir ‘no’ cuando algo no les beneficia y de construir su bienestar sobre bases sólidas como el deporte, el arte, las amistades positivas y el desarrollo de sus talentos”, señaló.

Este tipo de iniciativas buscan reducir factores de riesgo entre adolescentes y promover entornos más seguros, apostando por una prevención integral basada en el desarrollo personal y comunitario.