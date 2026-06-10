Se invita a la comunidad fronteriza a la XVI Carrera Pedestre Corre por tu Salud, organizada por el del Centro Médico de Especialidades (CME), un evento que se ha consolidado como una de las competencias deportivas más importantes de la región.

La competencia será el domingo 19 de julio a las 7:00 de la mañana, en la modalidad de 3 kilómetros recreativa y 10 kilómetros competitiva; saldrá y llegará del exterior del CME, situado por la avenida De las Américas.

“Es el 77 aniversario del CME, como se ha hecho por 16 años, por tradición se ha vuelto un evento familiar juarense, la bolsa de premios es amplia y después de la premiación se darán 77 premios en una rifa para la comunidad inscrita”, mencionó el director del hospital, Alberto Domínguez Avena.

La carrera contará con atractivos beneficios para los participantes, entre ellos una playera conmemorativa, afín al campeonato mundial de futbol, así como cupones de descuento válidos para servicios en el Centro Médico de Especialidades.

Además, los primeros 800 corredores inscritos recibirán un regalo sorpresa y se entregará medalla conmemorativa a los primeros 2 mil 500 participantes.

Las inscripciones son a partir del 15 de junio, con un costo de 250 pesos y podrán realizarse en las sucursales Sendero y Torres del CME. Asimismo, habrá categorías especiales para empleados y médicos.

Como parte de las actividades programadas, se llevará a cabo una rifa de bicicletas y tarjetas de regalo, además de una verbena popular con antojitos mexicanos y música en vivo en el estacionamiento del Centro Médico de Especialidades, creando un ambiente de convivencia para corredores y sus familias.